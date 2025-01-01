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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Sandeep secures top position at the district-level India Youth Parliament

Mahendragarh-Narnaul News: जिलास्तरीय भारत युवा संसद में संदीप अव्वल

Thu, 05 Nov 2026 12:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:00 AM IST
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Sandeep secures top position at the district-level India Youth Parliament
फोटो नंबर- 21तीनों विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देते विधायक व अन्य। स्रोत: प्रशासन
नारनौल। विधायक ओमप्रकाश यादव ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवा ही एक राष्ट्र, एक चुनाव के असली ब्रांड एंबेसडर हैं। वे बुधवार को बाबा खेतानाथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026-27 को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में संदीप ने प्रथम, करीना ने द्वितीय और विवेक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तीनों विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। संवाद
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