Mahendragarh-Narnaul News: नांगल चौधरी में ग्रामीण फीडर बंद, पानी से लेकर कारोबार तक पर असर

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बिजली आपूर्ति ठप होने से अब पानी का संकट बढ़ने की आशंका है। घरों में लगी मोटरें नहीं चलने से लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, बिजली पर निर्भर दुकानदारों और छोटे कारोबारियों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है।सरकारी कार्यालयों में बिजली न होने से जरूरी कामकाज रुक गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली आज हर परिवार की बुनियादी जरूरत है। इसके बिना घरेलू कामकाज, पानी और रोजगार प्रभावित होते हैं।लोगों ने सरकार से बिजली संकट पर स्थिति स्पष्ट करने और जरूरी सेवाएं सुचारु रखने की मांग की है। अब सभी को बिजली बहाली का इंतजार है। संवाद