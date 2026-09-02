Mahendragarh-Narnaul News: अटेली में बिजली बोर्ड की जर्जर पानी की टंकी से हादसे का खतरा

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आसपास के मकान मालिक लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि टंकी गिरने की अवस्था में है। यह टंकी बिजली बोर्ड प्रांगण में स्थित है। इसके चारों ओर रिहायशी कॉलोनी बसी हुई है। यदि यह टंकी तेज आंधी या बारिश में गिरती है, तो आसपास के मकानों को भारी नुकसान हो सकता है। इससे जनहानि की भी आशंका है। कॉलोनी के नागरिक इस खतरे को लेकर चिंतित हैं।कॉलोनी निवासियों ने संबंधित विभाग से टंकी को समय रहते गिराकर दोबारा बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि उच्च अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया है। यदि कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार बिजली बोर्ड होगा।पावर हाउस अटेली के जेई गोविंद कुमार ने बताया कि इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आदेश मिलने पर इसका समाधान किया जाएगा।