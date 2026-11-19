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आमतौर पर वाहन खरीदने के लिए ग्राहक बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, जिसमें डाउन पेमेंट, ब्याज, किस्त और अन्य शर्तें स्पष्ट होती हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर प्रचारित इस स्कीम में आधी कीमत जमा करवाकर नई गाड़ी देने और पांच साल बाद गाड़ी वापस लेकर रकम लौटाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि गाड़ी का मालिकाना हक किसके नाम रहेगा, पांच साल तक उसका बीमा, रखरखाव और टैक्स कौन भरेगा तथा दुर्घटना या गाड़ी को नुकसान होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। इसके अलावा पांच साल बाद पूरी जमा राशि वापस मिलने की गारंटी किस दस्तावेज में दी जाएगी, यह भी जांच का विषय है।