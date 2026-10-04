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नियमित योग से स्वस्थ रहेगा शरीर और समाज : एडवोकेट

Sun, 04 Oct 2026 02:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:06 AM IST
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Regular yoga keeps the body and society healthy: Advocate
फोटो नंबर- 08ढोसी पर्वत योग करते लोग। स्रोत : प्रवक्ता
नारनौल। सेवा संकल्प अभियान के तहत भाजपा के पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी एडवोकेट राकेश यादव सहित कई लोगों ने ढोसी पर्वत पर योग और व्यायाम किया। यादव समेत सदस्य पिछले 52 दिनों से लगातार ढोसी पर्वत पहुंचकर योग व पूजा कर रहे हैं। राकेश यादव ने कहा कि युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव है। इस दौरान नीरज अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, अमित चौधरी, सतीश, विकास, मोहित, दीपक सर्राफ, नितिन गर्ग और सुभाष अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद
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