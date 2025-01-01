रत्नाप्पा कुम्हार वंचितों के महानायक : मोहर

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नारनौल। प्रगतिशील प्रजापति संगठन के द्वारा पद्मश्री डॉ. रत्नाप्पा कुम्हार की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। प्रधान मोहर सिंह धरसू ने कहा कि रत्नाप्पा कुम्हार का जन्म 15 सितंबर 1909 को महाराष्ट्र के इचलकरंजी में हुआ था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, 6 साल भूमिगत रहे और संविधान सभा के सदस्य के रूप में डॉ. आंबेडकर के साथ संविधान पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि वे वंचित समाज के महानायक और प्रजापति समाज के कुलभूषण हैं। इस अवसर पर ईश्वर सिंह, पवन कुमार, विकी, सीताराम, अनिल, मामचंद, धर्मवीर टांडू, रमेश एडवोकेट सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। संवाद