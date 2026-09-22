Mahendragarh-Narnaul News: हाइरॉक्स में राजेश रघुवंशी ने जीता रजत
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:23 AM IST
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बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप के धावक राजेश रघुवंशी ने मुंबई में आयोजित हाइरॉक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 55+ आयु वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने प्रतियोगिता को 1 घंटे 44 मिनट 58 सेकंड में पूरा कर रजत पदक अपने नाम किया। उनकी उपलब्धि से बहादुरगढ़ में खुशी का माहौल है।
बीआरजी के संस्थापक दीपक छिल्लर ने बताया कि राजेश रघुवंशी पिछले कुछ समय से हाइरॉक्स प्रतियोगिताओं में लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं। जुलाई 2025 में दिल्ली में आयोजित हाइरॉक्स में उन्होंने 50+ आयु वर्ग में 2:00:58 घंटे के समय के साथ आठवां स्थान हासिल किया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में उन्होंने 55+ आयु वर्ग में 1:55:19 घंटे के समय के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया।
-फोटो 97 : राजेश रघुवंशी।
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बीआरजी के संस्थापक दीपक छिल्लर ने बताया कि राजेश रघुवंशी पिछले कुछ समय से हाइरॉक्स प्रतियोगिताओं में लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं। जुलाई 2025 में दिल्ली में आयोजित हाइरॉक्स में उन्होंने 50+ आयु वर्ग में 2:00:58 घंटे के समय के साथ आठवां स्थान हासिल किया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में उन्होंने 55+ आयु वर्ग में 1:55:19 घंटे के समय के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया।
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-फोटो 97 : राजेश रघुवंशी।