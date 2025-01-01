Mahendragarh-Narnaul News: 21 साल की उम्र में राहुल बने नौसेना के अफसर
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:16 AM IST
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मंडी अटेली। गढ़ी रूथल निवासी 21 वर्षीय राहुल लांबा का भारतीय नौसेना में ऑफिसर पद के लिए चयन हुआ है। उपलब्धि की सूचना मिलते ही परिवार और गांव में खुशी का माहौल बन गया। रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर राहुल को बधाई दी। राहुल जनवरी में आईएनएस शिवाजी में करीब दो वर्ष के प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे भारतीय नौसेना में पेटी ऑफिसर के रूप में सेवाएं देंगे। सूबेदार हेमराज, पूर्व सरपंच एडवोकेट सुरेश लांबा और हवलदार सोमराज सहित ग्रामीणों ने राहुल को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
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