Mahendragarh-Narnaul News: राहुल बौद्ध को बनाया यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष

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मंडी अटेली। संविधान बचाओ, समाज बचाओ आंदोलन में हरियाणा का सिहमा निवासी राहुल बौद्ध को यूथ विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। संगठन के संयोजक डाॅ. अनिल रंगा की ओर से जारी पत्र में बताया कि महेंद्रगढ़ जिले से राहुल को यह जिम्मेदारी मिली है। इसके तहत लोगों को संविधान के बारे में जागरूक किया जाएगा। गांव-गांव व मोहल्लो ने लोगों को जागरूक कर बताया जाएगा कि संविधान का सहारा लेकर व्यक्ति अपना भला कर सकता है। भारत का संविधान समानता, न्याय, बंधुत्व आदि प्रदान करता है। संवाद