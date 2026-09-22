Mahendragarh-Narnaul News: पोषाहार की गुणवत्ता पर सवाल, आंगनबाड़ी से मिले चनों पर दिखी फफूंदी

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विशाल ने बताया कि उनकी पत्नी आठ माह की गर्भवती हैं और नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र से पोषाहार लेती हैं। सोमवार को उन्हें चावल, चॉकलेट, चने और खील दिए गए। घर पहुंचकर परिजनों ने पैकेट खोला तो चनों पर फफूंदी जैसी परत दिखी। विशाल के अनुसार चने खाने लायक नहीं थे। उन्होंने खराब चनों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया।आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गायत्री देवी ने बताया कि केंद्र पर चनों की अलग से कोई आपूर्ति नहीं हुई थी। उनके अनुसार खील के साथ मिला चने का स्टॉक करीब तीन दिन पहले आया था। जो सामग्री उपलब्ध थी, वही लाभार्थियों को बांट दी गई।गांव के सरपंच नित्यानंद ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई है और आपसी सहमति से समझौता हो गया है। हालांकि विभाग की ओर से जांच को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है।