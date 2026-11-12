Mahendragarh-Narnaul News: 11 स्कूलों को डिजिटल शिक्षा के लिए मिले ₹16.50 लाख

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इस राशि से स्कूलों में डिजिटल संसाधनों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सुविधाएं मजबूत की जाएंगी। विभाग ने स्वीकृत बजट का उपयोग 15 नवंबर तक करने के निर्देश दिए हैं।हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह बजट जारी किया गया है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल को डेढ़ लाख रुपये मिलेंगे। जिले के 11 स्कूलों के लिए कुल 16.50 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।इस राशि का उपयोग डिजिटल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीदने, कक्षाओं में डिजिटल संसाधन उपलब्ध करवाने और तकनीक आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देने पर किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तरीके से पढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही शिक्षकों को भी पढ़ाई में डिजिटल माध्यमों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।विभाग ने बजट के समय पर उपयोग के लिए स्कूलों और जिला स्तर के अधिकारियों को जरूरी खरीद प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बजट खर्च करने के साथ ही बिल, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव भी जरूरी होगा।