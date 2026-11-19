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नारनौल। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन कार्यालय पर बुधवार को एचकेआरएन कर्मचारियों को लंबे समय से पेंडिंग साबुन व तौलिए वितरित किए गए। वितरण कार्यक्रम प्रधान कपिल की अध्यक्षता में किया गया। प्रधान कपिल ने बताया कि कर्मचारियों एचकेआरएन व रेगुलर कर्मचारियों की भी अनेक मांगे लंबे समय से लंबित चल रही है। यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर नरेंद्र, विकास, खुशीराम , दीपक सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।