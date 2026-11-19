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एसडीएम ने बताया कि इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। नागरिकों को पहली बार स्व-गणना की सुविधा मिलेगी, जिसके तहत वे 10 से 24 जनवरी 2027 तक आधिकारिक पोर्टल पर परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर मोबाइल एप के माध्यम से आंकड़े जुटाएंगे। 1 से 5 मार्च तक पुनरीक्षण होगा।उन्होंने नागरिकों से सही जानकारी देने और अभियान में सहयोग करने की अपील की। साथ ही बताया कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत सभी जानकारियां गोपनीय रखी जाएंगी।इस अवसर पर चार्ज ऑफिसर अजय कुमार सैनी, जिला समन्वयक अनिकेत यादव, राजेश शर्मा झाड़ली, दीपक कुमार शर्मा, शंकर और पवन मौजूद रहे। एसडीएम ने अधिकारियों को आपसी समन्वय से जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए।