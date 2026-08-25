Mahendragarh-Narnaul News: गणेश पूजन के साथ रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:38 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:38 PM IST
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महेंद्रगढ़। शहर की सब्जी मंडी के नजदीक स्थित श्री आदर्श रामलीला कमेटी रंगमंच पर सोमवार रात गणेश पूजन के साथ रामलीला मंचन के अभ्यास का शुभारंभ हुआ। प्रधान सुरेंद्र बंटी, उपप्रधान जोगेंद्र सेठ और कमेटी के प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। पंडित हरिशंकर कौशिक ने गणेश वंदना कर भगवान राम से सफल मंचन की प्रार्थना की। निदेशक शुभम तिवारी ने बताया कि इस वर्ष भी रामलीला का मंचन भव्य और हर्षोल्लास के साथ मुख्य सलाहकार लक्ष्मी नारायण सैनी की देखरेख में होगा। कार्यक्रम में नवीन कुमार, राहुल यादव, सतीश सोनी, मोहित राणा सहित अनेक कलाकार और सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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