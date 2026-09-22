Mahendragarh-Narnaul News: आज एक घंटा बिजली आपूर्ति रहेगी बंद

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जुलाना। 132 केवी बिजलीघर पर मरम्मत कार्य के चलते मंगलवार को सुबह नौ से दस बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली निगम की ओर से जारी शटडाउन कार्यक्रम के अनुसार 132 केवी मुख्य आइसोलेटर पर बने रेड हॉट पॉइंट को ठीक करने के लिए यह शटडाउन लिया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता विनोद पूनिया ने बताया कि एक घंटे के शटडाउन के दौरान 132/11 केवी ट्रांसफार्मर टी-1 और टी-2 से जुड़े कई 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। संवाद