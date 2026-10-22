Mahendragarh-Narnaul News: पावर हाउस में पुलिस का पहरा, नंबरदार व पटवारियों की ड्यूटी

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वर्जन :

बिजली कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान विभिन्न शिफ्ट में पावर हाउस में पटवारियों व नंबरदार की ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हड़ताल के दौरान सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों व आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड पास आउट युवाओं से कार्य करवाया जाएगा। -अनुपमा अंजली, उपायुक्त, नारनौल।

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नारनौल। हड़ताल के दौरान जिले में स्थित सभी पावर हाउस में पटवारियों, नंबरदार व पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है, ताकि विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचे। पटवारी व तहसीलदार सुबह 6 से दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 से रात 10 बजे व रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तीन शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। वहीं दो शिफ्ट में पुलिस कर्मी की तैनाती रहेगी, बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए अप्रेंटिस व सेवानिवृत्त कर्मचारियों से बिजली ठीक करवाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी तो की लेकिन जिले में ब्लैक आउट बना रहा। संवाद