Mahendragarh-Narnaul News: खेल महाकुंभ के लिए ककराला के 30 खिलाड़ियों का चयन

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विद्यालय के उपनिदेशक पूरण सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों ने ट्रायल के दौरान बेहतरीन खेल दिखाया और अपनी प्रतिभा साबित की। बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, हॉकी और फुटबॉल में खिलाड़ियों ने चयन हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है।बॉक्सिंग में सीनियर लड़कियों के वर्ग में साक्षी, हिमांशी, दिव्या, तनिषा, कनिष्का, कनिका, कामना, तन्नु और सुरेंद्र की पुत्री साक्षी का चयन हुआ है। वहीं, सीनियर लड़कों के वर्ग में लव, साहिल, हर्ष, भारत और विवेक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।भारोत्तोलन की सीनियर लड़कियों की श्रेणी में प्रतिज्ञा, कविता और दीक्षा ने जगह बनाई है। सीनियर लड़कों के वर्ग में दीपांशु का चयन हुआ है। हॉकी की सीनियर लड़कियों की टीम में मोनिका, मीनाक्षी, वर्षा और राम भतेरी चुनी गई हैं। वहीं, सीनियर लड़कों की टीम में अनुज और नितिन ने जगह बनाई है।फुटबॉल की सीनियर लड़कियों की टीम में खुशी, पायल, आंचल और खुशी का चयन हुआ है। सभी चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी करेंगे। निजी विद्यालय के चेयरमैन जगदेव यादव ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी अच्छा प्रदर्शन कर जिले और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे।