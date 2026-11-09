Mahendragarh-Narnaul News: दिवाली के बाद महेंद्रगढ़ की सड़कों पर कचरे के ढेर, दिनभर नहीं दिखे सफाई कर्मचारी

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इससे शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। हैरानी की बात यह रही कि कचरा फैलने के बावजूद दिनभर उसका उठान नहीं हुआ और सफाई कर्मचारी भी कहीं नजर नहीं आए।शहर के मुख्य बाजारों सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर त्योहार के मौके पर अस्थायी स्टॉलें लगाई गई थीं। इन पर खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान दुकानदारों और ग्राहकों ने काफी मात्रा में कचरा इधर-उधर फेंक दिया।त्योहार खत्म होने के बाद दुकानदार अपनी दुकानें समेटकर चले गए, लेकिन उनके पीछे सड़कों पर कचरे का ढेर रह गया। इससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को परेशानी झेलनी पड़ी।सोमवार को शहर के बाजारों में करीब 90 फीसदी दुकानें बंद रहीं। इसके बावजूद सड़कों पर फैले कचरे को उठाने के लिए सफाई कर्मचारी दिखाई नहीं दिए। आमतौर पर बाजार बंद रहने के दौरान सफाई व्यवस्था सुधारने का अच्छा मौका होता है, लेकिन इस बार वह भी हाथ से निकल गया। कई जगह कचरा सड़क किनारे जमा रहा, जिससे आने-जाने वालों को दिक्कत हुई।जोगेंद्र, अशोक, ललित और सावंत सैन ने बताया कि त्योहार के दौरान बाजारों में साफ-सफाई रखना प्रशासन और दुकानदारों दोनों की जिम्मेदारी है। स्टॉल लगाने वालों को भी अपना कचरा तय जगह पर ही डालना चाहिए। साथ ही नगर पालिका को त्योहार के बाद विशेष सफाई अभियान चलाना चाहिए था। लोगों ने कहा कि सड़कों पर फैली गंदगी से शहर की सुंदरता तो बिगड़ती ही है, दुर्गंध और बीमारियां फैलने का खतरा भी बना रहता है।..............विश्वकर्मा दिवस होने के कारण नगरपालिका सफाई कर्मचारी छुट्टी पर रहे। मंगलवार को शहर की सभी गलियों और बाजार की सफाई करवा दी जाएगी। इस समस्या से किसी को परेशानी नहीं रहने दी जाएगी।-रमेश सैनी, चेयरमैन, नगर पालिका, महेंद्रगढ़