Mahendragarh-Narnaul News: कोटिया में टीबी जांच शिविर में लोगों कराई जांच

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जांच के दौरान खांसी और सीने में दर्द की शिकायत वाले 32 संदिग्ध मरीजों के मौके पर ही एक्स-रे किए गए, जबकि सात लोगों के बलगम के सैंपल लिए गए। शिविर का उद्देश्य टीबी के संभावित मरीजों की समय पर पहचान कर उनका निशुल्क उपचार शुरू करना और संक्रमण को फैलने से रोकना रहा।मोबाइल टीम में फार्मेसी ऑफिसर नीरज कुमार, नर्सिंग ऑफिसर फूलचंद, रेडियोग्राफर सोहेल खान और चालक भीम सिंह शामिल रहे। इस दौरान एसटीएस पवन कुमार, टीबीएचवी युद्धवीर, सीएचओ लोकेश, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सोनिया व सुमन तथा लैब टेक्नीशियन मनोज ने ग्रामीणों को टीबी के लक्षण के बारे में बताया।