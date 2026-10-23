Mahendragarh-Narnaul News: हड़ताल के दौरान नारनौल में सिर्फ 4 मेगावाट आपूर्ति

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत आने वाले सर्कल का डाटा





सर्कल खपत ( मेगावाट )

अंबाला 98

यमुनानगर 174

कुरुक्षेत्र 54

करनाल 326

पानीपत 238

सोनीपत 543

कैथल 99

रोहतक 218

झज्जर 278

पंचकूला 146





दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम आने वाले सर्कल का डाटा

सर्कल खपत ( मेगावाट )

हिसार 191

भिवानी 221

सिरसा 81

नारनौल 4

जींद 18

रेवाड़ी 267

पलवल 138

फरीदाबाद 607

गुरुग्राम 1611

नूंह 57

फतेहाबाद 83

संवाद न्यूज एजेंसी नारनौल। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर प्रदेश भर में बना हुआ है लेकिन सबसे अधिक असर जिले में देखने को मिला है। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित है और जीवन अस्त-व्यस्त है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले में प्रतिदिन औसतन करीब 350 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, जो हड़ताल के दौरान 99 प्रतिशत गिरकर केवल 4 मेगावाट तक रह गई है। हड़ताल के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित मामले में नारनौल सर्कल प्रदेश में नंबर वन के पायदान पर बना हुआ है। यही कारण है कि जिला प्रशासन की ओर से बिजली आपूर्ति बहाल करवाने के लिए करीब तीन घंटे तक बिजली कर्मचारियों से वार्ता की गई।