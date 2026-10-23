Mahendragarh-Narnaul News: कांग्रेस ने निकाला वोट बचाओ, देश बचाओ मार्च

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक निजी गार्डन से एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि यह सरकार वोट चोरी करके बनी है।इस मौके पर किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कृष्ण राव ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर लोकतंत्र की हत्या की है। आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़कों पर है। यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। हम वोट चोरों को बेनकाब करके रहेंगे।उन्होंने कहा कि क्षेत्र का एक-एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के वोट बचाओ, संविधान बचाओ के संकल्प के साथ खड़ा है।