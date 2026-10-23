Mahendragarh-Narnaul News: हड़ताल के चलते सड़क पर नहीं दिखे ई-रिक्शा व ई-वाहन

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बिजली आपूर्ति बाधित हुए करीब 36 घंटे बीत चुके हैं और ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज नहीं हो पाई है। जिसके चलते ई-रिक्शा चालकों की आय बंद हो गई है, अगर हड़ताल और अधिक लंबी चलती है तो ई-रिक्शा चालकों को जीवन-यापन के लिए दैनिक खर्चों व ई-रिक्शा की किस्त चुकाने के लिए आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।हड़ताल की घोषणा के बाद 21 अक्तूबर की रात को ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज की थी। आज दोपहर तक बैटरी चली और उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज का अलर्ट आने लग गया। जिसके बाद मैंने ई-रिक्शा को घर पर खड़ा कर दिया और अब बस बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का इंतजार है।बबलू, ई-रिक्शा चालक, मोहल्ला- पुरानी सराय22 अक्तूबर की शाम तक तो कुछ काम किया था, लेकिन आज काम नहीं कर पाया। क्योंकि ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज नहीं है। अगर हड़ताल लंबी चलती है तो रोजी-रोटी व ई-रिक्शा की किस्त भरने के लिए रुपये नहीं कमा पाऊंगा, बस इसी की चिंता सताए जा रही है।नवीन, ई-रिक्शा चालक, मोहल्ला- नलापुर