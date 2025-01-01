Mahendragarh-Narnaul News: बड़ा बाग में चिट्टे की बिक्री के आरोप पर थाने पहुंचे लोग, 40 मिनट किया हंगामा

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मोहल्ला निवासी रमेश कुमार ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से चिट्टे की बिक्री हो रही है। इससे युवा और बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस से नशे की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं राजेंद्र सिंह यादव ने भी क्षेत्र में चिट्टे की बिक्री को लेकर जांच और कार्रवाई की मांग उठाई।मोहल्लावासियों ने एक पुलिसकर्मी के मेडिकल की भी मांग की।शहर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित पुलिसकर्मी मोहल्ले में दूध लेने जाता है। दूध विक्रेता की भैंस बिक जाने के कारण कुछ दिन से दूध बंद था। मंगलवार शाम पुलिसकर्मी दूध के बारे में पूछने वहां गया था। इसी दौरान कुछ लोग एकत्र होकर थाने पहुंच गए। लोगों को समझाकर वापस भेज दिया गया। वही पुलिस कर्मी पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है।