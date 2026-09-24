पौधे देते हैं समान रूप से छाया और फल : स्वामी

विज्ञापन

कनीना। धनौंदा स्थित कृष्णानंद धाम में बुधवार को पौधरोपण कार्यक्रम हुआ। ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पौधे स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी हैं और वृक्ष सभी को छाया, फल व शुद्ध वातावरण देते हैं। ट्रस्ट व्यवस्थापक कैलाश गोयल व प्रधान अनिल यादव ने बताया कि स्वामी कृष्णानंद ने हजारों पौधे लगाए थे। गुरु स्मृति में प्रतिवर्ष पौधरोपण किया जाता है। संवाद