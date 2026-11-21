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सिहमा। राजस्थान में जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर लड्डू बांटे और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन दिलीप सिंह ने कहा कि यह जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा के साथ है। उन्होंने एकजुट होकर संगठन मजबूत करने को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। संवाद