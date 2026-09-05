फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   NotiNotices issued to 25,000 voters; 65 percent of records rectified so far.nt of records rectified so far.

Mahendragarh-Narnaul News: 25 हजार मतदाताओं को नोटिस, अब तक 65 प्रतिशत रिकॉर्ड दुरुस्त

Sat, 05 Sep 2026 11:23 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
NotiNotices issued to 25,000 voters; 65 percent of records rectified so far.nt of records rectified so far.
महेंद्रगढ़। बीएलओ आरपी कौशिक ने बताया कि एसआईआर के दौरान नाम, पता, उम्र, जन्म तिथि समेत अन्य जानकारियों में कई गलतियां मिली हैं। इन्हें ठीक करवाने के लिए करीब 25 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। अब तक लगभग 65 प्रतिशत मतदाताओं की त्रुटियां ठीक की जा चुकी हैं। बाकी मामलों में सत्यापन और दस्तावेजों की जांच जारी है।
विज्ञापन

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में मिली गलतियों को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को अपनी जानकारी दुरुस्त करवाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। बीएलओ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज ले रहे हैं।
विज्ञापन

मतदाताओं को फोन के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। बूथ नंबर 125 में नोटिस पाए 210 मतदाताओं में से 200 का रिकॉर्ड ठीक किया जा चुका है। इनमें भाई-बहनों की उम्र में नौ माह का अंतर और माता-पिता के रिकॉर्ड से उम्र का मिलान न होना जैसी गलतियां शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कौशिक ने बताया कि सुधार के लिए दसवीं का प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और 2002 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों का रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से समय पर बीएलओ से संपर्क करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed