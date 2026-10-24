Mahendragarh-Narnaul News: मंजूरी के बाद भी अधर में निजामपुर बाईपास, जाम से कब मिलेगी राहत?

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पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन अश्विनी कुमार ने बताया कि बाईपास से संबंधित फाइल चंडीगढ़ भेजी गई है। फाइल वापस आते ही आगे की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।इस मामले में क्षेत्र की विधायक मंजू चौधरी का पक्ष जानने के लिए दोपहर को फोन किया गया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ होने के कारण संपर्क नहीं हो सका। ऐसे में बाईपास निर्माण को लेकर उनका पक्ष नहीं मिल पाया।कस्बे में दिन के समय जाम लगने से आम लोगों के साथ दुकानदारों को भी परेशानी होती है। जाम के कारण ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत होती है।बॉक्स:कस्बे में दिन के समय जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है और दुकानदारों का काम भी प्रभावित होता है। बाईपास बनने से यातायात का दबाव कम होगा और ग्राहकों को राहत मिलेगी।..........बढ़ते यातायात को देखते हुए निजामपुर में बाईपास बनना जरूरी है। इससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। अब संबंधित विभाग को जल्द निर्माण शुरू करवाना चाहिए।