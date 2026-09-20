Mahendragarh-Narnaul News: व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बनाई नई कार्यकारिणी

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी भारत भूषण रहे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संदीप नूनीवाला ने की। मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष मुकेश जैन ने किया।डीएसपी भारत भूषण ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए पुलिस और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा व्यापारिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में पुलिस व्यापारियों के साथ है। पूरी मदद की जाएगी।जिला अध्यक्ष संदीप नूनीवाला ने व्यापारियों की समस्याएं उठाते हुए यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल इस मुद्दे को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजेगा।साथ ही जल्द जिला स्तरीय व्यापारी सम्मेलन आयोजित करने की बात कही। नूनीवाला ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि थाने में अपनी समस्या लेकर पहुंचने वाले व्यापारियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए। धमकी, साइबर अपराध और अन्य असामाजिक गतिविधियों से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।नई कार्यकारिणी में वरिष्ठ महासचिव श्यामलाल सैनी, महासचिव नरेश मित्तल सहित प्रदीप संघी, रमेश सैनी, किशन लाल बोहरा, अनिल सैनी, महेश भालोठिया, सुरेंद्र गोयल, चिराग गर्ग और योगेश सिंघल को जिम्मेदारियां दी गईं।बैठक में संरक्षक गोविंद भारद्वाज, नरेंद्र झिमरिया, गुरमेल सिंह रहे।