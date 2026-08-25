एनसीसी युवाओं के सर्वांगीण विकास का माध्यम : अनीता
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:21 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:21 PM IST
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नारनौल। एनसीसी 16 हरियाणा बटालियन की टीम ने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धौलेड़ा का निरीक्षण किया। कर्नल संदीप कुमार के निर्देश पर सूबेदार संदीप कुमार और हवलदार अमित कुमार ने विद्यालय की एनसीसी प्रशिक्षण व्यवस्था, कक्षाओं और खेल मैदान का जायजा लिया। प्राचार्य अनीता दहिया ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को एनसीसी के महत्व और करियर अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करती है। संवाद
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