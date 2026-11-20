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महेंद्रगढ़। नगरपालिका में सरकारी योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 6 किलो सरसों का तेल वितरित किया गया। नगरपालिका चेयरमैन रमेश सैनी ने कर्मचारियों को सरसों का तेल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके परिश्रम और सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र कर्मचारियों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के हितों और कल्याण के लिए सरकार एवं नगरपालिका निरंतर प्रयासरत हैं। इस अवसर पर नगरपालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद