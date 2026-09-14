मातृभाषा हृदय और अंतर्मन की सहज अभिव्यक्ति : डॉ. सुधीर
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:57 PM IST
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सतनाली। राजकीय महाविद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हिंदी सप्ताह का सोमवार को समापन हुआ। सप्ताहभर विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति गौरव, सम्मान व रचनात्मकता बढ़ाने के लिए पोस्टर मेकिंग, नारा लेखन, भाषण, हिंदी हस्ताक्षर अभियान, निबंध लेखन और कविता पाठ प्रतियोगिताएं कराई गईं। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. रेखा शेखावत व सहायक प्राध्यापक कुलदीप उपाध्याय ने आयोजन का संयोजन किया। प्राचार्य डॉ. सुधीर लांबा ने कहा कि मातृभाषा हृदय और अंतर्मन की सहज अभिव्यक्ति होती है। प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को स्मृति-चिह्न, पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में डॉ. कमला देवी, अजीत सिंह सहित अन्य प्राध्यापक मौजूद रहे। संवाद
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