विज्ञापन

नारनौल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नारनौल, महेंद्रगढ़, महिला आईटीआई नारनौल और भोजावास का संयुक्त दीक्षांत समारोह शनिवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित हुआ। समारोह में प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मार्केट कमेटी के उप प्रधान सुरेश चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के साथ आत्मनिर्भर बनाती है। आईटीआई का कौशल युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में भी मददगार है। संवाद