फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Members of the Prajapati community welcomed Asian Games medalist Pooja.

Mahendragarh-Narnaul News: एशियन गेम्स में पदक विजेता पूजा का प्रजापति समाज के लोगों ने किया स्वागत

Mon, 05 Oct 2026 01:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Members of the Prajapati community welcomed Asian Games medalist Pooja.
फोटो 8पूजा प्रजापति स्वागत सम्मान करते हुए बलवान सिंह व अन्य।स्रोत:प्रवक्ता
सिहमा। एशियन गेम्स 2026 में हाई जंप में कांस्य पदक जीतकर लौटीं हरियाणा की बेटी पूजा प्रजापति का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। सिहमा खंड के दौंगड़ा जाट निवासी और प्रजापति विकास समिति कनीना के प्रधान बलवान सिंह ने एयरपोर्ट पहुंचकर पूजा को बधाई दी। पूजा ने करीब छह फीट चार इंच की ऊंचाई पार कर तीसरा स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली पूजा के पिता हंसराज प्रजापति राजमिस्त्री हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद पूजा ने मेहनत और निरंतर अभ्यास से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। प्रजापति विकास समिति कनीना के प्रधान बलवान सिंह ने कहा कि पूजा की सफलता ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणादायक है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed