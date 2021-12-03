Mahendragarh-Narnaul News: फाउंडेशन ने अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को किया प्रोत्साहित
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:07 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:07 AM IST
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कनीना। युवा एवं सेवा फाउंडेशन की ओर से महेंद्रगढ़ जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समुत्कर्ष विद्यार्थी प्रोत्साहन उपक्रम के द्वितीय बैच का दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मेंडॉ. आंबेडकर को याद किया गया। इस दौरान जिले के 101 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हरियाणा बाल संरक्षण बोर्ड की चेयरपर्सन तृप्ति श्योराण ने विद्यार्थियों से जीवन की चुनौतियों का मजबूती से सामना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य तय कर लगातार मेहनत करनी चाहिए। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान तलाशना चाहिए, क्योंकि कई बार कठिन परिस्थितियां ही आगे बढ़ने का अवसर देती हैं।
मुख्य वक्ता अनूप भाली ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को देश के विकास में योगदान देना चाहिए और भविष्य में देश की समस्याओं का समाधान बनने का प्रयास करना चाहिए।
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उपक्रम के संयोजक जगदेव यादव ने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में डॉ. सुनील अग्रवाल, डॉ. राजपाल राठी, लक्ष्मण और सचिन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हरियाणा बाल संरक्षण बोर्ड की चेयरपर्सन तृप्ति श्योराण ने विद्यार्थियों से जीवन की चुनौतियों का मजबूती से सामना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य तय कर लगातार मेहनत करनी चाहिए। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान तलाशना चाहिए, क्योंकि कई बार कठिन परिस्थितियां ही आगे बढ़ने का अवसर देती हैं।
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मुख्य वक्ता अनूप भाली ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को देश के विकास में योगदान देना चाहिए और भविष्य में देश की समस्याओं का समाधान बनने का प्रयास करना चाहिए।
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उपक्रम के संयोजक जगदेव यादव ने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में डॉ. सुनील अग्रवाल, डॉ. राजपाल राठी, लक्ष्मण और सचिन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।