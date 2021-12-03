Mahendragarh-Narnaul News: फाउंडेशन ने अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को किया प्रोत्साहित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हरियाणा बाल संरक्षण बोर्ड की चेयरपर्सन तृप्ति श्योराण ने विद्यार्थियों से जीवन की चुनौतियों का मजबूती से सामना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य तय कर लगातार मेहनत करनी चाहिए। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान तलाशना चाहिए, क्योंकि कई बार कठिन परिस्थितियां ही आगे बढ़ने का अवसर देती हैं।मुख्य वक्ता अनूप भाली ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को देश के विकास में योगदान देना चाहिए और भविष्य में देश की समस्याओं का समाधान बनने का प्रयास करना चाहिए।उपक्रम के संयोजक जगदेव यादव ने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में डॉ. सुनील अग्रवाल, डॉ. राजपाल राठी, लक्ष्मण और सचिन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।