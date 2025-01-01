Mahendragarh-Narnaul News: दुर्गा पंडाल में श्रमिक परिवारों की महिलाओं के हाथों पर सजी मेहंदी

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कार्यक्रम में सुनीता शर्मा मुख्य अतिथि रहीं। निजी विद्यालय संघ के प्रधान भीमसेन शर्मा ने अध्यक्षता की, जबकि हनी गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा ने कहा कि त्योहारों की रौनक कुछ ही घरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दिन-रात मेहनत कर समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले प्रवासी श्रमिक परिवार भी उत्सव की खुशियों में बराबर के हकदार हैं।मुख्य अतिथि सुनीता शर्मा ने कहा कि अपने घर से दूर रहकर रोजी-रोटी कमाने वाले श्रमिक परिवारों के साथ त्योहार मनाना सराहनीय पहल है। इससे समाज में सहयोग, समानता और संवेदनशीलता की भावना मजबूत होती है।कार्यक्रम में जानवी, कल्पना राजपूत और परी शर्मा ने महिलाओं व युवतियों के हाथों पर मेहंदी लगाई। हुडा में पार्लर संचालिका रवीना सोनी और स्लम एरिया टेलेंट के सहयोग से हुए इस आयोजन में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया।इस मौके पर राजकुमारी शर्मा, मीना शर्मा, अनुपमा, ममता, अंशु, मुरारी लाल शर्मा, अजय कुमार और जय भगवान सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे।