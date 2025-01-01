Mahendragarh-Narnaul News: धानौता के लाल मनोज खटाणा बने पंजाब शेरनिज के सहायक कोच

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उनके चयन से गांव और उनसे प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। इन दिनों मनोज कुरुक्षेत्र में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को अभ्यास करवा रहे हैं। लीग में कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी।मनोज ने वर्ष 2006 में हरियाणा की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया था। इसके बाद वर्ष 2007 से 2011 तक राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2009 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला। सेना से सेवानिवृत्त उनके पिता बख्तावर सिंह ने बताया कि मनोज बचपन से ही खेलों में रुचि रखता था। उसकी इस उपलब्धि से परिवार को गर्व है।मनोज खटाणा ने बताया कि उन्होंने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना उनका सपना था, लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर तक ही पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अब प्रो लीग में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हुए ऐसा लगता है, जैसे वे खुद दोबारा मैदान में खेल रहे हों।मनोज खटाणा ने बताया कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ते देखना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना उनके लिए गर्व की बात है। वे अपने अनुभव से खिलाड़ियों को नई तकनीक और खेल की बारीकियां सिखाने का प्रयास कर रहे हैं।