Mahendragarh-Narnaul News: स्कूली कराटे में महेंद्रगढ़ बना ओवरऑल विजेता, अंडर-14 की टीम ने जीती ट्रॉफी

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प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अंडर-14 बालिका वर्ग की टीम ट्रॉफी में महेंद्रगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रोहतक दूसरे और अंबाला तीसरे स्थान पर रहा। महेंद्रगढ़ की खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत पदक भी जीते।विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। 17 वर्ष और 19 वर्ष की कराटे प्रतियोगिताएं अभी जारी हैं और बुधवार को कार्यक्रम का समापन होगा।प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नांगल चौधरी के पूर्व विधायक और यदुवंशी ग्रुप के अध्यक्ष राव बहादुर सिंह ने की।नारनौल के विधायक ओमप्रकाश विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विश्वेश्वर कौशिक और डीपीसी दिलबाग सिंह भी इस अवसर पर मौजूद थे।