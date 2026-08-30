Mahendragarh-Narnaul News: कांटेदार चूहे से लाखों कमाने का लालच, दुकानदार से 1.15 लाख की ठगी
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:42 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:42 PM IST
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नारनौल। गांव ताजीपुर के दुकानदार प्रवीन कुमार को कांटेदार चूहा (ज्हावा) खरीदकर लाखों रुपये कमाने का लालच देकर 1.15 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोपियों ने प्रवीन को चार लाख रुपये में कांटेदार चूहा खरीदकर उसे आठ लाख रुपये में बेचने का झांसा दिया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रवीन ने एफआईआर में बताया कि 27 अगस्त को उसकी दुकान पर बाइक से एक महिला और एक व्यक्ति पहुंचे। व्यक्ति ने अपना नाम गोपाल निवासी निमड़ी का बास, जिला अलवर बताया। दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताया।
गोपाल ने प्रवीन को कांटेदार चूहा खरीदने में पैसे लगाने का लालच दिया। उसने बताया कि उसके पास दो लाख रुपये हैं और प्रवीन भी दो लाख रुपये लगाए तो चार लाख रुपये में चूहा खरीदकर आठ लाख रुपये में बेच सकते हैं।
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प्रवीन के पास उस समय दो लाख रुपये नहीं थे। गोपाल उसका मोबाइल नंबर लेकर अगले दिन पैसे का इंतजाम करने की बात कहकर चला गया। 28 अगस्त की शाम उसने फोन कर दुकान पर आने की जानकारी दी। कुछ देर बाद वह महिला के साथ पहुंच गया।
प्रवीन ने बताया कि वह केवल 1.15 लाख रुपये ही जुटा सका है। गोपाल ने बाकी रकम खुद लगाने की बात कहकर उससे 1.15 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद दो बाइक पर कुछ अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। गोपाल ने कहा कि चूहा आठ लाख रुपये में बेचकर वे जल्द लौटेंगे।
काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी आरोपी वापस नहीं आए। फोन करने पर गोपाल ने कॉल नहीं उठाई। आसपास तलाश करने पर भी उनका पता नहीं चला। इसके बाद प्रवीन को ठगी का अहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दी।
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प्रवीन ने एफआईआर में बताया कि 27 अगस्त को उसकी दुकान पर बाइक से एक महिला और एक व्यक्ति पहुंचे। व्यक्ति ने अपना नाम गोपाल निवासी निमड़ी का बास, जिला अलवर बताया। दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताया।
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गोपाल ने प्रवीन को कांटेदार चूहा खरीदने में पैसे लगाने का लालच दिया। उसने बताया कि उसके पास दो लाख रुपये हैं और प्रवीन भी दो लाख रुपये लगाए तो चार लाख रुपये में चूहा खरीदकर आठ लाख रुपये में बेच सकते हैं।
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प्रवीन के पास उस समय दो लाख रुपये नहीं थे। गोपाल उसका मोबाइल नंबर लेकर अगले दिन पैसे का इंतजाम करने की बात कहकर चला गया। 28 अगस्त की शाम उसने फोन कर दुकान पर आने की जानकारी दी। कुछ देर बाद वह महिला के साथ पहुंच गया।
प्रवीन ने बताया कि वह केवल 1.15 लाख रुपये ही जुटा सका है। गोपाल ने बाकी रकम खुद लगाने की बात कहकर उससे 1.15 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद दो बाइक पर कुछ अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। गोपाल ने कहा कि चूहा आठ लाख रुपये में बेचकर वे जल्द लौटेंगे।
काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी आरोपी वापस नहीं आए। फोन करने पर गोपाल ने कॉल नहीं उठाई। आसपास तलाश करने पर भी उनका पता नहीं चला। इसके बाद प्रवीन को ठगी का अहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दी।