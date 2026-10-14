Mahendragarh-Narnaul News: रामलीला के मंच पर छाए नन्हे सितारे, अक्ष बने राम तो दक्ष ने निभाया लक्ष्मण का किरदार

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अक्ष और दक्ष के लिए रामलीला में अभिनय करना केवल मंच पर भूमिका निभाना नहीं, बल्कि परिवार की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाना भी है। उनके दादा जयप्रकाश मिश्रा भी रामलीला में अभिनय कर चुके हैं। वहीं, उनके पिता अमित मिश्रा, जो भाजपा नेता हैं, लंबे समय से रामलीला के मंच पर अलग-अलग पात्रों की भूमिका निभाते आ रहे हैं। विज्ञापन

घर में धार्मिक प्रसंगों और रामलीला का माहौल मिलने से दोनों भाइयों की रुचि भी इस कला में बढ़ी है। श्रीराम, लक्ष्मण और श्रवण कुमार जैसे पात्रों के जरिए वे त्याग, कर्तव्य और माता-पिता के सम्मान का संदेश दे रहे हैं। दोनों बाल कलाकार अपनी प्रतिभा से दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ रहे हैं। अक्ष और दक्ष के लिए रामलीला में अभिनय करना केवल मंच पर भूमिका निभाना नहीं, बल्कि परिवार की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाना भी है। उनके दादा जयप्रकाश मिश्रा भी रामलीला में अभिनय कर चुके हैं। वहीं, उनके पिता अमित मिश्रा, जो भाजपा नेता हैं, लंबे समय से रामलीला के मंच पर अलग-अलग पात्रों की भूमिका निभाते आ रहे हैं।घर में धार्मिक प्रसंगों और रामलीला का माहौल मिलने से दोनों भाइयों की रुचि भी इस कला में बढ़ी है। श्रीराम, लक्ष्मण और श्रवण कुमार जैसे पात्रों के जरिए वे त्याग, कर्तव्य और माता-पिता के सम्मान का संदेश दे रहे हैं। दोनों बाल कलाकार अपनी प्रतिभा से दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ रहे हैं।

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महेंद्रगढ़। श्री रामलीला परिषद के रंगमंच पर इन दिनों दो नन्हे कलाकार अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। 12 वर्षीय अक्ष मिश्रा भगवान श्रीराम और श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि उनके 8 वर्षीय छोटे भाई दक्ष मिश्रा भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। कम उम्र में दोनों की अभिनय प्रतिभा दर्शकों को खूब आकर्षित कर रही है।