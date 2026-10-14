Mahendragarh-Narnaul News: छह माह में 650 लोगों को लगे रेबीज के टीके, रोज औसतन तीन को काट रहे कुत्ते-बंदर

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नगर पालिका ने बंदरों और कुत्तों को पकड़ने के लिए अब तक तीन बार टेंडर जारी किए, लेकिन किसी भी एजेंसी ने रुचि नहीं दिखाई। इस वजह से योजना सिर्फ कागजों में सिमटी हुई है। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्कूल जाते बच्चों, सुबह-शाम टहलने वालों और काम पर निकलने वालों को हर समय काटने का डर बना रहता है।......................आवारा कुत्तों की वजह से बच्चों को अकेले बाहर भेजने में डर लगता है। कई बार रास्ते से गुजरते समय कुत्ते पीछे दौड़ने लगते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है।..............हम कई बार नगर पालिका को बंदर और कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित जगह छोड़ने के लिए कह चुके हैं। हर बार यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि अभी टेंडर जारी नहीं हुआ है।............वर्जन :नगर पालिका पहले भी तीन बार टेंडर प्रक्रिया अपना चुकी है लेकिन किसी एजेंसी या कंपनी ने काम करने में रुचि नहीं दिखाई। जल्द ही फिर से टेंडर जारी किया जाएगा, ताकि लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सके।