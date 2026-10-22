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Mahendragarh-Narnaul News: राजकीय कॉलेज में दाखिले की अंतिम तिथि एक नवंबर तक बढ़ी

Thu, 22 Oct 2026 11:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:58 PM IST
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Last date for admission to government colleges extended until November 1
महेंद्रगढ़। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 1 नवंबर कर दी है। यह फैसला स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष पर लागू होगा। जो विद्यार्थी किसी कारण अब तक दाखिला नहीं ले पाए थे, उनके लिए यह राहत भरी खबर है।
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राजकीय महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ के कार्यवाहक प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज के अलग-अलग संकायों और पाठ्यक्रमों में कुछ सीटें अभी खाली हैं। उन्होंने इच्छुक विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस मौके का फायदा उठाएं और तय समय के भीतर दाखिला प्रक्रिया पूरी करें।
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दाखिला प्रक्रिया के नोडल अधिकारी ने बताया कि विद्यार्थियों और कई कॉलेजों की ओर से पोर्टल दोबारा खोलने का अनुरोध किया गया था। इसे देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग, पंचकूला ने पोर्टल को 1 नवंबर तक फिर से खोलने का निर्णय लिया। पात्र विद्यार्थी एडमिशन पोर्टल के जरिए आवेदन और दाखिला ले सकते हैं।
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नोडल अधिकारी ने सलाह दी कि विद्यार्थी आखिरी दिन का इंतजार न करें और जल्द आवेदन करें। जरूरी दस्तावेज पूरे करवाकर उनका सत्यापन भी समय रहते करा लें। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए विद्यार्थी राजकीय महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ से मदद ले सकते हैं। कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों को पूरा मार्गदर्शन की बात कही है। संवाद
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