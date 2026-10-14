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Mahendragarh-Narnaul News: डॉ. सुधा यादव के राज्यपाल बनने पर बांटे लड्डू

Wed, 14 Oct 2026 02:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:17 AM IST
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Laddus distributed on Dr. Sudha Yadav becoming Governor.
नारनौल। डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर समर्थकों ने महावीर चौक पर लड्डू बांटे। कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र सैनी ने कहा कि यह नियुक्ति हरियाणा के लिए गर्व की बात है। डॉ. सुधा यादव पूर्व सांसद व भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने हमेशा जनसेवा व राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है। इस अवसर पर बिशन सैनी, रोहतास सैनी, पार्षद मोहनलाल शर्मा, राकेश यादव, अजय शर्मा, भगत सिंह सैनी, गौतम सैनी व मनोज सैनी सहित उपस्थित रहे। संवाद
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पहलवान ने नवनियुक्त राज्यपाल से की मुलाकात
निजामपुर। सरपंच एसोसिएशन निजामपुर ब्लॉक प्रधान विक्रम पहलवान ने कर्नाटक की नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. सुधा यादव से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। विक्रम पहलवान ने कहा कि डॉ. सुधा यादव का स्नेह व मार्गदर्शन हमेशा नई ऊर्जा देता है। उनसे हर मुलाकात में आत्मीयता और अपनत्व का अनुभव होता है। उनका मार्गदर्शन समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। संवाद
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