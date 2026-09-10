Mahendragarh-Narnaul News: छठी पर सजे लड्डू गोपाल, भजन-कीर्तन पर झूमीं महिलाएं
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:25 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:25 PM IST
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महेंद्रगढ़। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के छह दिन बाद वीरवार देर रात मंदिर में लड्डू गोपाल का छठी उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। आयोजन को लेकर महिला श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया।
मनीष राजपूत ने बताया कि डीएसपी दिनेश यादव और उनकी पत्नी पूनम यादव के सानिध्य में लड्डू गोपाल का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक किया गया। इसके बाद ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाकर मुकुट, बांसुरी, मोरपंख और आभूषणों से सुंदर शृंगार किया गया।
बाल गोपाल को काजल का टीका लगाया गया और कढ़ी-चावल, माखन-मिश्री, 56 भोग, पंचामृत व विभिन्न मिठाइयों का सात्विक भोग लगाया गया। भोग में तुलसी दल भी अर्पित किया गया।
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मंदिर परिसर भजन-कीर्तन और महिलाओं के जच्चा-बधाई गीतों से गूंज उठा। महिलाओं ने मंगल गीतों पर नृत्य किया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में प्रेम, श्रद्धा और भाईचारा बढ़ाते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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मनीष राजपूत ने बताया कि डीएसपी दिनेश यादव और उनकी पत्नी पूनम यादव के सानिध्य में लड्डू गोपाल का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक किया गया। इसके बाद ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाकर मुकुट, बांसुरी, मोरपंख और आभूषणों से सुंदर शृंगार किया गया।
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बाल गोपाल को काजल का टीका लगाया गया और कढ़ी-चावल, माखन-मिश्री, 56 भोग, पंचामृत व विभिन्न मिठाइयों का सात्विक भोग लगाया गया। भोग में तुलसी दल भी अर्पित किया गया।
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मंदिर परिसर भजन-कीर्तन और महिलाओं के जच्चा-बधाई गीतों से गूंज उठा। महिलाओं ने मंगल गीतों पर नृत्य किया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में प्रेम, श्रद्धा और भाईचारा बढ़ाते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।