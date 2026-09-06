साफ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी : प्रमोद
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:59 PM IST
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नारनौल। प्रतिभा विकास एवं जन कल्याण मंच की ओर से रविवार को ऐतिहासिक जलमहल के पास पंचकुई तालाब पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंच के सदस्यों ने तालाब और आसपास के क्षेत्र की सफाई कर श्रमदान किया। मंच प्रधान प्रमोद शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। साफ-सफाई से पर्यावरण संरक्षण के साथ शहर की सुंदरता भी बनी रहती है। उन्होंने लोगों से तालाब में कचरा नहीं डालने की अपील की। साथ ही बताया कि मंच आगे भी जनहित से जुड़े अभियान चलाता रहेगा। अभियान में मूलचंद सैनी, विक्रम यादव, देवेंद्र शर्मा, सुनील गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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