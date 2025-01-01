Mahendragarh-Narnaul News: उम्र 40 पार, तो शुगर पर रखें नजर
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:59 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:59 AM IST
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महेंद्रगढ़। क्षेत्र में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में मधुमेह की समस्या तेजी से सामने आ रही है। महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में रोजाना 50 से अधिक मधुमेह रोगी जांच और उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, बिगड़ी दिनचर्या, खानपान में बदलाव और शारीरिक मेहनत कम होने से बीमारी का खतरा बढ़ रहा है।
एमओ डॉ. वंदना यादव ने बताया कि आज ज्यादातर काम मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। इससे लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो रही हैं। मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए योग, व्यायाम और शारीरिक श्रम को रोज की दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि मधुमेह कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जिसे नियंत्रित न किया जा सके। नियमित जांच, संतुलित खानपान और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेने से इसे काबू में रखा जा सकता है। खून में शुगर का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहने पर शरीर के विभिन्न अंगों पर असर पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
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डॉ. यादव ने लोगों को रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने, योग या व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी-थोड़ी देर टहलना और पूरे दिन सक्रिय रहना भी फायदेमंद है। फल और सब्जियों को भोजन का हिस्सा बनाकर संतुलित आहार लेना चाहिए। शुगर की शिकायत होने पर नागरिक अस्पताल में जांच कराकर नियमित उपचार लेना जरूरी है।
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एमओ डॉ. वंदना यादव ने बताया कि आज ज्यादातर काम मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। इससे लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो रही हैं। मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए योग, व्यायाम और शारीरिक श्रम को रोज की दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है।
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उन्होंने कहा कि मधुमेह कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जिसे नियंत्रित न किया जा सके। नियमित जांच, संतुलित खानपान और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेने से इसे काबू में रखा जा सकता है। खून में शुगर का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहने पर शरीर के विभिन्न अंगों पर असर पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
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डॉ. यादव ने लोगों को रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने, योग या व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी-थोड़ी देर टहलना और पूरे दिन सक्रिय रहना भी फायदेमंद है। फल और सब्जियों को भोजन का हिस्सा बनाकर संतुलित आहार लेना चाहिए। शुगर की शिकायत होने पर नागरिक अस्पताल में जांच कराकर नियमित उपचार लेना जरूरी है।