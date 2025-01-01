Mahendragarh-Narnaul News: उम्र 40 पार, तो शुगर पर रखें नजर

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एमओ डॉ. वंदना यादव ने बताया कि आज ज्यादातर काम मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। इससे लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो रही हैं। मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए योग, व्यायाम और शारीरिक श्रम को रोज की दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है।उन्होंने कहा कि मधुमेह कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जिसे नियंत्रित न किया जा सके। नियमित जांच, संतुलित खानपान और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेने से इसे काबू में रखा जा सकता है। खून में शुगर का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहने पर शरीर के विभिन्न अंगों पर असर पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए।डॉ. यादव ने लोगों को रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने, योग या व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी-थोड़ी देर टहलना और पूरे दिन सक्रिय रहना भी फायदेमंद है। फल और सब्जियों को भोजन का हिस्सा बनाकर संतुलित आहार लेना चाहिए। शुगर की शिकायत होने पर नागरिक अस्पताल में जांच कराकर नियमित उपचार लेना जरूरी है।