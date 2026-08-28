Mahendragarh-Narnaul News: कन्हौरी ने जीती कबड्डी, नकद पुरस्कार से सम्मानित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कबड्डी के फाइनल मुकाबले में कन्हौरी की टीम ने 21 अंकों के साथ अहरी की टीम को हराकर पहला स्थान हासिल किया। विजेता टीम को 25 हजार रुपये और उपविजेता टीम को 21 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इस दौरान सरपंच बजरंग सिंह, जिला पार्षद मुनीपाल, मेला कमेटी प्रधान रविंद्र सिंह सहित कमेटी के सदस्यों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।समाजसेवी दयापाल यादव ने मेला कमेटी को एक लाख रुपये की सहयोग राशि दी और खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि गांवों में होने वाले मेले आपसी भाईचारा मजबूत करते हैं। वहीं खेल प्रतियोगिताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। युवाओं को खेलों को करियर के रूप में अपनाना चाहिए।मेला कमेटी के अनुसार 65 किलो भार वर्ग के डू एंड डाई मुकाबले में बधराणा प्रथम और कन्हौरी द्वितीय रही। दोनों को क्रमश: 21 हजार और 15 हजार रुपये मिले। 1600 मीटर दौड़ में मेघनवास के हेमंत प्रथम और मोहन द्वितीय रहे।लड़कियों की 400 मीटर दौड़ में दुधवा की अंतिम ने पहला और रोहतक की काजल ने दूसरा स्थान हासिल किया। विजेताओं को क्रमश: 1500 और 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया।