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Mahendragarh-Narnaul News: कुरहावटा में किसान के खेत में जले सिंचाई पाइप, कंपनी की लेबर पर कूड़ा जलाने का आरोप

Sat, 24 Oct 2026 10:29 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:29 PM IST
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Irrigation pipes burnt in a farmer's field in Kurhavata; company laborers accused of burning trash.
फोटो संख्या:54- गांव कुराहवटा  में रोष जताते किसान--संवाद
महेंद्रगढ़। गांव कुरहावटा के किसान सोमबीर के खेत में सिंचाई के लिए लगाए गए पाइप जल गए। किसान ने पास स्थित कंपनी की लेबर पर खेत किनारे कूड़ा जलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कंपनी के मैनेजर पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया है। किसान ने महेंद्रगढ़ सदर थाना पुलिस को शिकायत दी है लेकिन उनका कहना है कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई।
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पीड़ित सोमबीर ने बताया कि 19 अक्तूबर को वह खेत में पानी देने गए थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दो एकड़ जमीन में लगाए गए सिंचाई पाइप जलकर नष्ट हो चुके हैं। उनके करीब 400 फीट लंबे पाइप राख हो गए जिनमें एक पाइप 200 फीट का था।
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सोमबीर के अनुसार खेत के पास स्टार वायर इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है। आरोप है कि कंपनी की ओर से कचरे में आग लगाई गई, जो फैलकर उनके खेत तक पहुंच गई। आग से पाइपों के साथ खेत में रखा अन्य सामान भी जल गया जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ।
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किसान का आरोप है कि जब उन्होंने नुकसान को लेकर कंपनी के मैनेजर संजय शर्मा से बात की तो उन्होंने गाली-गलौज की और मारने के लिए दौड़े। सोमबीर ने पुलिस से संजय शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और नुकसान की भरपाई कराने की मांग की है।

राख से बर्बाद हो रहे खेत
पास के खेतों के मालिक रामबीर, करतार और रमेश सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी से निकलने वाला धुआं और राख उनके खेतों को खराब कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कंपनी राख का निस्तारण नहीं कर रही है। यह खेतों के पास जमा रहती है और बारिश व आंधी में खेतों में फैल जाती है। ग्रामीणों के अनुसार कई खेतों में अब मिट्टी की जगह सिर्फ राख बची है जिससे फसल पैदा होना बंद हो गई है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है।

फोटो संख्या:54- गांव कुराहवटा  में रोष जताते किसान--संवाद

फोटो संख्या:54- गांव कुराहवटा  में रोष जताते किसान--संवाद

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