Mahendragarh-Narnaul News: नारनौल में प्रदूषण बढ़ा, एक्यूआई 218 पर पहुंचा

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ग्रैप-2 के तहत कूड़ा जलाने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक है, लेकिन क्षेत्र में कूड़ा जलाने की घटनाएं जारी हैं। दीपावली पर आतिशबाजी से भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।ग्रैप-3 और 4 लागू होने पर भवन निर्माण, स्टोन क्रशर और ईंट भट्ठों के काम पर सख्त पाबंदियां लग सकती हैं। पिछले साल नवंबर के मध्य में एक्यूआई 300 के करीब पहुंचने पर ग्रैप-3 लागू किया गया था।मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि शुष्क उत्तरी हवाओं और नमी की कमी से धूल के कण हवा में बने रहते हैं। तापीय प्रतिलोमन के कारण प्रदूषण ऊपर नहीं फैल पाता और जमीन के पास जमा हो जाता है।एचएसपीसीबी के एसडीओ अनुज नरवाल ने बताया कि कूड़ा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और जुर्माना करने के लिए नगर परिषद को अवगत कराया गया है।