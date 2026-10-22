Mahendragarh-Narnaul News: सांझा बाजार शुरू करने में बाधा बन रहे अवैध खोखे को हटाया

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नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ जैसे ही अवैध खोखे को हटाने पहुंची, वहां अतिक्रमण कर बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान खोखा संचालक और नगर परिषद अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। हालांकि, अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए अवैध खोखे को हटवा दिया।नगर परिषद के ईओ जोगेंद्र सिंह कालीरामणा ने बताया कि पुरानी कचहरी परिसर में जिस स्थान पर सांझा बाजार शुरू किया जाना है, वहां अवैध अतिक्रमण के कारण परेशानी हो रही थी। एक व्यक्ति ने खाने-पीने का इतना बड़ा खोखा बना रखा था कि वह रेस्टोरेंट जैसा दिखाई देता था। ऐसे में बाजार शुरू करने के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक था। संवाद