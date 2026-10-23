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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Haryana out of the Vinoo Mankad Trophy at the league stage

Mahendragarh-Narnaul News: वीनू मांकड़ ट्रॉफी में हरियाणा लीग चरण से बाहर

Fri, 23 Oct 2026 11:34 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:34 PM IST
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Haryana out of the Vinoo Mankad Trophy at the league stage
झज्जर। बहादुरगढ़ के क्रिकेटर गौरिश दहिया का वीनू मांकड़ ट्रॉफी में प्रदर्शन औसत रहा। हरियाणा की ओर से खेलते हुए उन्होंने पांच मैचों में कुल 147 रन बनाए। टीम को पांच में से चार मैचों में हार मिली और वह लीग चरण से आगे नहीं बढ़ सकी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में हरियाणा को एकमात्र जीत 12 अक्तूबर को ओडिशा के खिलाफ मिली। गौरिश ने आठ अक्तूबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ 51 रन, पंजाब के खिलाफ 30, ओडिशा के खिलाफ नाबाद 22, उत्तर प्रदेश के खिलाफ 23 और बिहार के खिलाफ 21 रन बनाए। पांच पारियों में गौरिश केवल एक अर्धशतक लगा सके। संवाद
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